Haber Tarihi: 29 Ağustos 2024 14:09 - Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 14:09

Mazot ve gübre desteği kaldırıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre çiftçiye gübre ve mazot desteği 2025 yılından itibaren kaldırıldı.

Mazot ve gübre desteği kaldırıldı mı?
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2025- 2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Kararla birlikte çiftçilerin üretime karar vermeden önce, hangi havzada, hangi ürüne, ne kadar destek alacağını bileceğine değinen Yumaklı, "Böylece çiftçilerimizi planlı üretime yönlendirecek ve plansız üretimin getirdiği bir takım olumsuzlukların da önüne geçmiş olacağız" dedi.

'MAZOT, GÜBRE VE PRİM DESTEĞİ KALDIRILDI'
Yumaklı'nın paylaşımı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekonomi gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, çiftçilere verilen mazot, gübre ve prim desteğinin kaldırıldığını duyurdu.

'ÇİFTÇİ SON KEZ GÜBRE, MAZOT VE PRİM DESTEĞİ ALACAK'
Paylaşımında Yıldırım, "Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025- 2027 dönemi bitkisel üretim destekleri açıklandı. Karara göre, 2025 yılından itibaren gübre ve mazot desteği ile 17 üründe verilen fark ödemesi (prim) desteği tamamen kaldırıldı. Çiftçi son kez 2024 üretim yılı için gübre, mazot ve prim desteği alacak" dedi.

'244 LİRALIK KATSAYI BELİRLENDİ'
"Yeni destek sisteminde 2025 yılı için dekar başına 244 liralık katsayı belirlendi" diyen Yıldırım, "Temel destek, planlı üretim ve ürün geliştirme için belirlenen katsayı ile bu destek miktarı artacak" ifadelerini kullandı.
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