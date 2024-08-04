Mazlum Demir ve Ayşe Tekdal, Paris'te 23. oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın maraton karışık bayrak yarışında milli atletler Mazlum Demir-Ayşe Tekdal, 23'üncü oldu.



Fransa'nın başkenti Paris'teki Trocadero Meydanı'nda atletizm branşında maraton karışık bayrak yarışının finali yapıldı.



Milli atletler Mazlum Demir-Ayşe Tekdal, 3.14:53'lük dereceleriyle organizasyonu 23'üncü tamamladı.



Bu disiplinde 25 çiftten ikisinin tamamlayamadığı yarışta İspanyol Alvaro Martin-Maria Perez, 2.50.31 ile altın, Ekvadorlu Brian Daniel Pintado-Glenda Morejon 2.51:22 ile gümüş, Avustralyalı Rhydian Cowley-Jemima Montag 2.51.38 ile bronz madalya elde etti.



