Mazlum Demir ve Ayşe Tekdal, Paris'te 23. oldu

Milli atletler Mazlum Demir-Ayşe Tekdal, maraton karışık bayrak yarışını 23'üncü tamamladı

Mazlum Demir ve Ayşe Tekdal, Paris'te 23. oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın maraton karışık bayrak yarışında milli atletler Mazlum Demir-Ayşe Tekdal, 23'üncü oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Trocadero Meydanı'nda atletizm branşında maraton karışık bayrak yarışının finali yapıldı.

Milli atletler Mazlum Demir-Ayşe Tekdal, 3.14:53'lük dereceleriyle organizasyonu 23'üncü tamamladı.

Bu disiplinde 25 çiftten ikisinin tamamlayamadığı yarışta İspanyol Alvaro Martin-Maria Perez, 2.50.31 ile altın, Ekvadorlu Brian Daniel Pintado-Glenda Morejon 2.51:22 ile gümüş, Avustralyalı Rhydian Cowley-Jemima Montag 2.51.38 ile bronz madalya elde etti.

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