Mayweather'ın G.O.A.T. tercihi, Michael Jordan!

Beş farklı ağırlık sıkletinde şampiyonluk kazandıktan sonra kariyerine namağlup bir şekilde son veren emekli boks efsanesi Floyd Mayweather, Fox Sports'tan Shannon Sharpe'a, G.O.A.T. tartışmasında Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James yerine, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı tercih ettiğini söyledi.



Undisputed'daki sohbetleri sırasında Sharpe, Mayweather'a tüm zamanların en iyi NBA oyuncusu kim olduğuna dair fikrini sordu. Büyük boksör seçim yapmakta zorlansa da, sonunda MJ'i, LeBron'un önünde basit bir nedenden ötürü koydu: öldürme içgüdüsü:



"Eğer birini seçmek zorunda olsaydım, Michael Jordan'ı seçerdim çünkü sahaya çıkıp her gece her şeyini verecek biriyle gitmem gerekir. Saat işlediğinde, LeBron'un pas vermesi değil, şut atması gerekiyor.



LeBron'u çok severim ama Michael Jordan'la ilgili bir şey var, her gece oraya gelip seni öldürmeye çalışır. Her gece. LeBron bazen soğukkanlı davranıyor gibi görünüyor."



Ne olursa olsun, Mayweather, Jordan'ın lig tarihindeki genel olarak en büyük oyuncu olduğuna inanırken, LeBron James'in ikisi arasındaki bire bir maçta kazanacağını da kabul etti.