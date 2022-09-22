Mayweather - McGregor ikilisi 2023'te karşı karşıya

Boks dünyasının yıldızı Floyd Mayweather, 2023 yılında ezeli rakiplerinden Conor McGregor'la dövüşeceği yeni bir organizsyon için anlaşma sağladıklarını açıkladı.



TMZ'ye konuşan Mayweather yaptığı açıklamada McGregor'un şu sıralarda bacaklarından yaşadığı sakatlık sorununu gidermek için uğraştığını belirterek, "En son Las Vegas'ta karşılaşma düzenleneceğine dair konuşuldu. Olacaksa 2022'de değil 2023'te olacak. Gerçek bir dövüşten bahsediyoruz" sözlerini kullandı.



İkilinin karşı karşıya geleceği maçın bütçesinin 1 milyar dolar olması bekleniyor.



Floyd Mayweather ile Conor McGregor en son 2017'de karşı karşıya gelmiş ve maçı Mayweather kazanmıştı.





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