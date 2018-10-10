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Mayweather: ''Khabib profesyonel davranmadı!''

Tarihin en iyi boksörleri arasında gösterilen Floyd Mayweather, geçtiğimiz günlerde Conor McGregor'a karşı oynadığı maçı kazanan Khabib Nurmagomedov'u eleştirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mayweather: ''Khabib profesyonel davranmadı!''
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10 Ekim 2018 16:49
Conor McGregor maçını kazanan Khabib Nurmagomedov'a ünlü boksör Floyd Mayweather'dan eleştiri geldi.

Mayweather, karşılaşmanın ardından saha dışında olaylara karışan Khabib Nurmagomedov'u profesyonel olmamakla suçladı.

''KAVGANIN ARDINDAN YAPTIKLARI...''

Ünlü ABD'li boksör, Khabib Nurmagomedov hakkında ''McGregor ile savaşan bu adamı pek tanımıyorum. McGregor zor bir rakiptir. Ama kavga sonrası kalabalığın arasına girip insanlarla savaşmak. Bilemiyorum, biraz profesyonel dışı hareketler'' sözlerini kullandı.

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