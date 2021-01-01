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Maxwell, Utah Jazz için: "En büyük başarınız, Jordan'ı zehirlemek"

Eski Houston Rockets oyuncusu Vernon Maxwell, Utah Jazz'e ve taraftar kitlesine verdi veriştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Houston Rockets oyuncusu Vernon Maxwell, Utah Jazz'e ve taraftar kitlesine verdi veriştirdi.

2020-21 sezonunun ilk çeyreğinde Utah, 26-7'lik bir dereceyle Batı Konferansı'nın zirvesinde yer almasına rağmen, Maxwell, bunu pek umursamayarak ekibi ve taraftar kitlesini hakaret ve eleştiri yağmuruna tuttu.

Twitter'da Jazz taraftarlarını "çiftlik hayvanları" olarak tanımlayan 'Mad Max', Utah'ın "oynanabilecek en kötü yer" olduğunu ve geçmişte Jazz taraftarları tarafından yüksek oranda ırkçılığa maruz kaldığını açıkladı:

"Organizasyonunuzun en büyük başarısı Jordan'a gıda zehirlenmesi yaşatmak olduğunda, Şubat ayında en iyi dereceyi yakalamakla övünmek ve bunu kutlamak anlaşılır bir durum."

"Siz Utahlı çiftlik hayvanları, aklımdan çıkamadığınızı söyleyip duruyorsunuz ve bu doğru. Orada 13 sezon boyunca her oynadığımda hakarete uğradım, ırkçı ifadeler kullanıldı ve yüzüme tükürüldü. Çocuklarıma ölüm tehditlerinde bulundular. Dünyada oynanabilecek en kötü yer."

"Tweetlerimden rahatsız olan Jazz taraftarlarından özür dilemek isterim. Utah'da internet olduğunu bilseydim, bu tweetleri asla atmazdım."


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