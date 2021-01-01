Maxwell: "Rockets'ın G.O.A.T.'u Harden değil, Olajuwon!"

Eski Houston Rockets şutör guardı Vernon Maxwell, Rockets tarihinin en iyi oyuncusunun James Harden değil, Hakeem Olajuwon olduğunu söyledi.



Olajuwon'ın 1994 ve 1995'teki iki şampiyonluk maratonunun bir parçası olan Maxwell, ekibin eski süperstarı Harden'ın, Rockets'ın G.O.A.T.'u olduğunu düşünenlere şiddetle karşı çıktı.



Maxwell, attığı tweet'lerde şu ifadeleri kullandı:



"James Harden'ı severim ve bazı genç adamların bu konuda tartışmaya girmeye çalıştığını biliyorum, fakat bu tartışmaya kapalı bir konu. 'Dream' Houston'ın G.O.A.T.'udur. Aksini düşünüyorsanız takibi bırakabilirsiniz."



"Bir maçta 40, 50 sayı atmak harika ama takımınız kazandı mı?"



Oklahoma City Thunder tarafından Houston'a takas edildikten sonra seçkin bir altıncı adamdan All-Star seviyesine yükselmiş olan Harden, zaman içinde sayı krallıkları kazanarak ve bir MVP ödülü kazanarak, takım tarihinde çok büyük bir noktaya erişmişti.



