Maxwell: "Larry Bird ile ilgili tek pişmanlığım..."

Boston Celtics efsanesi Cedric Maxwell, Larry Bird hakkındaki en büyük pişmanlığını açıkladı.



Maxwell ve Bird arasındaki uzun süredir devam eden anlaşmazlık, eski takipçiler tarafından bilinen bir durum. Raporlarda, vaktiyle Bird'ün şöhreti yükseldikçe, Maxwell'in kıskançlığının olmaya başladığı ve bunun sonucunda 1985'te takaslandığı belirtiliyor.



Şimdi halen aralarını düzeltememiş olmaları, Maxwell'in bugüne en çok pişmanlık duyduğu şeylerden biri:



"Tek pişmanlığım bu sanırım. Onu arayamadığım ve ona seslenemediğim bir ilişkiye sahip olamamam. Yaklaşık iki yıl önce bir maç için Boston Garden'daydı. Arkadaydı. Oraya doğru gidip halini hatrını sormuştum. Elini sıkmıştım ve merhaba demiştim. Ama yine de bir şekilde oturup konuşarak, bunları geride bırakmak istiyorum."



Maxwell'in tüm bunları arkasında bıraktığı belli ve şimdi de eski Celtics takım arkadaşıyla arasını düzeltmeye hazır. 1981 Finaller MVP'si, hayatının bu noktasında herhangi bir düşman barındırmak istemiyor.



"Larry Joe Bird'ü arayacağım. Özellikle bu salgın döneminde. Sanırım şimdi işler böyle, birine ulaşarak en azından nasıl hissettiğinizi anlatmak istiyorsunuz. Bu dünyayı, Larry'nin kötü bir adam olduğunu sandığını ya da benim kötü bir adam olduğumu sandığını düşünerek terketmek istemiyorum. Biz birlikte kazandık. Birlikte bağlandık."



