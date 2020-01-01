Maxwell: "Artık LeBron, Jordan'ın önünde asıl GOAT'tur"

Eski Boston Celtics yıldızı Cedric Maxwell, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı eleştirdi ve Los Angeles Lakers'in süperstarı LeBron James'in neden gerçek GOAT (Tüm zamanların en iyisi) olduğunu savundu.



NBA kariyerinin sonuna doğru, Maxwell birçok kez genç Jordan ile eşleşme şansı bulmuştu. Tabii ki, o zaman, Maxwell Boston'dan ayrılmıştı ve en verimli dönemini geçmiş bir şekilde Batı Konferansı'ndaydı.



Ancak, kariyeri boyunca Jordan ile birebir karşılaşma deneyimine rağmen, Maxwell, Chicago Bulls efsanesinin birçok NBA taraftarının ve oyuncunun söylediği gibi tüm zamanların en büyük oyuncusu olmadığı konusunda kararlı.



Bunun yerine Maxwell, GOAT tartışmasında tercihini Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'den yana kullandı. NBC Sports Boston'un "Arbella's Early Edition" programındaki bir röportajda, eski Finaller MVP'si, James'i tamamen Jordan'ın önüne koyduğunu açıkladı:



"LeBron James artık GOAT'tur. Çünkü sadece basketbol tarafında değil, sosyal konularda da gördüğümüz her konuyla ilgilendi."



"BİRÇOK OYUNCU, AYNI CESARETİ BULMALI"



James, insani çabaların yanı sıra polisin vahşeti ve ırksal adaletsizlik hakkındaki son protestolar gibi sosyal meselelerde çok aktif ve konuşan biri olmuştu.



"Birisi 'Kapa çeneni ve topunu sür' dediğinde, LeBron bu durumu savundu ve kendi dediklerine de arka çıktı, ve bu bence daha yankı yapan bir şey. Bu yüzden NBA'den daha fazla oyuncu ve daha fazla insanın aynı cesareti bulması gerektiğini düşünüyorum."



Jordan'a gelince, Maxwell, Bulls ikonunu siyasetin dışında kalmak ve ticari kazancı her şeyin üstünde tutmaktan dolayı eleştirdi:



"Bu salgın sırasında Georgia dükkanları açmıştı ve bu süre zarfında Jordan'ın ayakkabılarını satan bir ayakkabı mağazası vardı. Ve tüm bu maske takmamış olan çocuklar, Jordan'ın ayakkabılarını almaya çalışıyordu. Nike'nin bu tür tanıtımlara ihtiyacı var mıydı? Jordan'ın bu tür bir tanıtıma ihtiyacı var mıydı?"



