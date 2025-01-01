Maximin uzun vadede yok

Sezon başında 8 milyon euroya kiralanan Maximin, ilk yarıda sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Maximin uzun vadede yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2025 10:00
Sezon başında 8 milyon euro bedelle kiralanan Maximin, ilk yarıdaki performansıyla beklentilerin altında kaldı.

Fransız oyuncu, bu sezon 22 maçta forma giyip 3 gol ve 4 asist kaydetmesine rağmen sergilediği oyunla tatmin edemedi.

Kulübün, devre arasında Maximin'le yollarını ayırmayı değerlendirdiği iddialar arasında yer alıyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery