Maximin: 'Şimdi derbiye odaklanabiliriz'

Galibiyetten dolayı mutluyuz. Bana göre kolektif olarak iyi bir performans sergiledik. Derbi öncesi bu tip maçlar zordur. Dolayısıyla aldığımız galibiyet önemliydi. Aldığımız neticeden dolayı mutluyuz. Çok daha iyi bir futbol oynamak adına mücadelemizi sürdüreceğiz. Şampiyon olmak istiyorsak, her şeyi ortaya koymamız gerekiyor. Puan kaybetmememiz gerekiyor. İyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bugün aldığımız 3 puan bana göre çok önemliydi takım adına. Çok iyi bir performans ortaya koyamadık ama galibiyet çok önemliydi. Takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Benim amacım, isteğim takıma katkı sağlamak. Bireysel istatistiklerden ziyade takımın aldığı sonuçlar daha önemli. Bu mücadeleyi sürdürmeliyiz. Elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım ki birlikte bir şeyler kazanabilelim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı.Fransız futbolcu,dedi.Fenerbahçe'de attığı ilk gol hatırlatılan Maximin,sözlerini sarf etti.3 puanın önemine değinen Maximin,