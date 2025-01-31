Maximin için dev talip: Napoli

Napoli, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin ile ilgiliyor. İtalyan ekibi, transfer için Al Ahli ile temasa geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Maximin için dev talip: Napoli
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31 Ocak 2025 14:05
Son güncelleme 31 Ocak 2025 14:50
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin'e dev bir talip çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibi Napoli, Maximin ile ilgileniyor.

Napoli, Fransız futbolcunun transferi için Al Ahli ile temas kurdu ve Suudi Arabistan temsilcisine kiralık teklif gönderdi.

Napoli ile Al Ahli'nin 27 yaşındaki futbolcunun transferi için olası anlaşması halinde transfer için Fenerbahçe'nin kararının da belirleyici olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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