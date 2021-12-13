Maxim: 'Joao sayesinde kazandık!'

Gaziantep FK'nın Rumen yıldızı Alexandru Maxim, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Maxim, "Kendimden ziyade takımın performansını öne çıkarmak isterim. Takım olarak iyi işler başardık. Birlikte mücadele ettiğimizde neler yapabileceğimizi gösterdik. Bugün bu takımda bir oyuncuyu öne çıkarmak gerekirse Joao'dur. 2 gol attı, penaltı kazandırdı. Gerçekten iyi bir maç çıkardı. Onun sayesinde kazandık." dedi.



"FENERBAHÇE'YE 3 GOL KOLAY DEĞİL"



İç sahadaki yenilmezlik serilerine karşın deplasmanda sadece 1 puan almaları üzerine gelen soruya Maxim, "Takım olarak iyi işler yapıyoruz. Göztepe maçında istediğimiz sonucu alamadık. Sonrasında gösterdiğimiz birliktelikle beraber iyi bir galibiyet elde ettik. Fenerbahçe çok iyi bir takım. 3 gol atmak hiç kolay değil böyle kaliteli bir takıma." sözleriyle cevap verdi.



"SORUMLULUK ALACAK OYUNCU BENİM"



Attığı penaltı golüyle ilgili Maxim, "Penaltılarda sorumluluk alınması gerekiyor. Ben bu oyuncuyum. Benim işim filelere göndermekti. Penaltılar dışında gol atmam lazım. Umarım kısa süre içinde o goller gelir." ifadelerini kullandı ve konuşmasını noktaladı.





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