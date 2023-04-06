Maxim için 5 milyon euro!

Gaziantep FK'nın, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Alexandru Maxim için 5 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Maxim için 5 milyon euro!
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06 Nisan 2023 13:12
Beşiktaş'ın, Gaziantep FK'den kiraladığı Alexandru Maxim'i bonservisi ile kadrosuna katmak istemesi durumunda ödeyeceği rakam belli oldu.

Rumen basınında yer alan habere göre, Gaziantep'in oyuncusu için 5 milyon euro istediği aktarıldı. Beşiktaş'ın Maxim'i kalıcı olarak transfer etmek istemesi durumunda bu rakamı ödeyeceği belirtildi.

Beşiktaş'ın, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından kiraladığı Maxim'in sözleşmesinde satın alma maddesi yer almıyor.

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