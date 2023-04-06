Maxim için 5 milyon euro!

Beşiktaş'ın, Gaziantep FK'den kiraladığı Alexandru Maxim'i bonservisi ile kadrosuna katmak istemesi durumunda ödeyeceği rakam belli oldu.



Rumen basınında yer alan habere göre, Gaziantep'in oyuncusu için 5 milyon euro istediği aktarıldı. Beşiktaş'ın Maxim'i kalıcı olarak transfer etmek istemesi durumunda bu rakamı ödeyeceği belirtildi.



Beşiktaş'ın, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından kiraladığı Maxim'in sözleşmesinde satın alma maddesi yer almıyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ