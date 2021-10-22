Maxim: 'Gaziantep 3-4 maç kazanırsa toparlar'

Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü evinde GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Maxim, maça 3 puan almak için çıkacaklarını ve bunu gelenek haline getirmek istediklerini söyledi.



Maxim, kulüp tesislerinde gazetecilere, takım olarak GZT Giresunspor maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.



Galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten Maxim, şunları kaydetti:



"Rakibimiz kim olursa olsun fark etmiyor sahaya çıkıp o maçtan 3 puan almak için mücadele ediyoruz. Belli bir istikrar yakalamamız lazım. 3-4 maç kazanırsak bu takım çok daha farklı şeyler gösterebilecektir. Ben buna inanıyorum. Rakiplerimize saygı gösteriyoruz. Şu anda rakibin Giresunspor olması çok bir şey fark etmiyor. Biz o maça 3 puan almak için çıkacağız. Bunu bir gelenek hale getirmek istiyoruz. Puanlar almamız lazım."



"Daha istikrarlı olmamız gerekiyor"



Maxim, takım olarak iyi oynadıkları ancak bazı maçlardan puan alamadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Şu an bulunduğumuz konumdan ve topladığımız puanlar daha fazlasını toplamak isterdik ama ne yazık ki bazı maçlarda iyi oynamamıza rağmen hak ettiğimiz puanlardan daha azını aldık. Şu an takım olarak iyi çalışıyoruz, hatalarımızı düzeltmeye bakıyoruz. Daha istikrarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu başarabilseydik farklı şeyler konuşurduk. Hedeflerimize ulaşmak için bu istikrarı sağlamak adına daha fazla çalışmamız gerekiyor."



Yeni sezon öncesi Avusturya'da kamp yaparken sakatlık geçirdiğini ve 6 hafta sahalardan uzak kaldığını hatırlatan Maxim, ilk defa bu kadar sahalardan uzak kaldığını ve bu duruma alışkın olmadığını söyledi.



Zorlu bir süreci geride bıraktığını anlatan Maxim, "İki maç oynadım ve yavaş yavaş form grafiğim yükselecektir. Grafiğimi yukarılarda tutup takıma destek olmaya çalışacağım. Ama sahada Maxim'in olup olmayışı çok önemli değil burada herkes skoru değiştirecek potansiyele sahip. Benim bireysel anlamda dönmemden ziyade takımın performansı düşünmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.





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