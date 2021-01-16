Maxim, Beşiktaş için isyan çıkardı!

Gaziantep FK'da Smudica ile yollarından ayrılmasından sonra takımdaki bir diğer Romanyalı Alexandru Maxim, Beşiktaş yolunda…

, Fotoğraf; AA
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Maxim, Beşiktaş için isyan çıkardı!
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16 Ocak 2021 14:41
Gaziantep FK'da, bu sezon 9 gol atan 10 numara Maxim'in oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

Gaziantep Olay'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisinden sonra gemileri yakan ve hafta içinde ayrılmak için izin isteyen Alexandru Maxim'in isteksiz tavırları nedeniyle bugün Erdal Güneş tarafından kadroya alınmaması gündeme geldi.

MAXİM GİTMEK İSTİYOR

30 yaşındaki futbolcunun Gaziantep FK ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 19 maça çıkan Maxim, ligde 9 kupada 1 kez fileleri havalandırdı. Maxim'in de Beşiktaş'ta forma giymeye son derece sıcak baktığı gelen haberler arasında. Transferdeki süreci ise Beşiktaş'ın Antep'e yapacağı resmi teklifin ciddiyeti belirleleyecek gibi gözüküyor.

KAYSERİ MAÇINDA YEDEK SOYUNABİLİR

Gaziantep FK'nın başında bulunan Smudica'nın takımdan ayrılmasından sonra Rumen Maxim'in de ayrılması gündeme gelirken, Erdal Güneş'in bugün Kayseri maçında nasıl bir duruş sergileyeceği merak konusu oldu. Maxim'i yedek soyundurabileceği konuşulan Güneş'in, iddiaların aksine Maxim'i ilk 11'de başlatarak daha yüksek bir rakamlara satma planı üzerinde durduğu öğrenildi.



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