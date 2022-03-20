Maxim: "Ben yıldızlaştım ama önce takım"

Gaziantepli Maxim, Galatasaray'ı 3-1 yendikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Maxim: 'Ben yıldızlaştım ama önce takım'
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20 Mart 2022 18:26
1 gol ve 2 asistle yıldızlaşan Gaziantep FK'nın hücum oyuncusu Alexandru Maxim, Galatasaray'ı 3-1 yendikleri maç sonrası konuştu.

Maçı değerlendiren Maxim, "Yıldızlaştım ama takım, her zaman benim önümde. Takım olarak yıldızlaştık. İlk yarıda golü yememize rağmen çok savaştık. Kazanmamızın sebebi de buydu. Sahada çok agresiftik. Şanssız gol yedik ama şanslı bir gol attık ilk yarının sonunda." dedi.

6 maç sonra kazanmalarını yorumlayan Rumen yıldız, "Takım olarak son haftalarda istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Sistemle değil bireysel performanslarla ilgiliydi. Bugün iyi oynadık ve kazandık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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