Maxi ve Wendelbo Riddle Esports'a transfer oldu

Ülkemizde geçtiğimiz sezon Dark Passage'da oynamış ormancı Maxi ve 1907 Fenerbahçe Esports'ta forma giymiş destek Wendelbo, Norveçli espor organizasyonu Riddle Esports'a transfer oldu.



Riddle Esports yeni kadrosunu Twitter üzerinden espor severlere duyurdu.



Riddle Esports, yeni kurulmuş bir ligde mücadele edecek. Birleşik Krallık ligi UKLC ve İskandinav ligi Nordic Championship'in birleşmesiyle kurulan NLC, bu mevsim açılış yapacak. Ligde Fnatic Rising, BT Excel, Nordavind, Team Singularity, Dusty gibi tam 12 takım baş gösterecek. Bu yarışa dahil olan takımlardan Riddle Esports, daha önce VFŞL'de oynamış 3 oyuncuyu kadrosuna kattı. Maxi, Dark Passage'da ormancı olarak; Wendelbo, 1907 Fenerbahçe Esports'ta destek olarak ve Doxy de ülkemizde Galakticos'un üst koridoru olarak oynamıştı.



Riddle Esports Doxy, Maxi ve Wendelbo'nun yanında Sencux ve Reje'yi de renklerine bağlayarak tamamen yeni ve Danimarkalı oyunculardan oluşan bir kadro kurdu. Ayrıca bu yeni kadronun başındaki isim ise Smeagol olacak. Smeagol ülkemizde 1907 Fenerbahçe Espors'ta koç olarak görev almıştı. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki başarısında oldukça büyük rol oynayan koç, şimdi tamamen farklı bir ligde görev yapacak.



Northern League Championship 2020 Yaz Mevsimi'yle LoL espor ekosistemine katılmış olacak ve bir sürü oyuncu bu ligde adını duyurmak için çabalayacak. NLC'nin ödül havuzu da oldukça geniş. Ligin ödül havuzu toplam 1.000.000 İsveç Kronu yani 700.000 Türk Lirası civarında.



Kaynak: 5mid



