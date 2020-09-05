Maxi Lopez: "Wanda yüzünden iki çocuğum koronavirüs kaptı"

Maxi Lopez, eski eşi Wanda Nara'nın dikkatsizliği yüzünden çocuklarının virüs kaptığını iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler
Maxi Lopez: 'Wanda yüzünden iki çocuğum koronavirüs kaptı'
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05 Eylül 2020 21:59
Futbol dünyasının olaylı hikayelerinden birinin parçası olan Maxi Lopez, eski eşi Wanda Nara'ya yüklendi. Lopez, Wanda Nara'yı Ibiza'ya gitmemesi için uyardığını belirtti. 

Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'nin pozitif çıktığının belli olmasından sonra, Wanda Nara, aileden sadece Icardi'nin virüse yakalandığını belirtti.

"BİLİNCİ YERİNDE DEĞİL"

Wanda Nara'dan olan iki çocuğunun pozitif çıktığını söyleyen Lopez: "Wanda'nın bilinci yerinde değil. Onun yüzünden iki çocuğum virüse yakalandı. Ona Ibıza'ya gitmemeleri gerektiğini ve oradan dönen herkesin enfekte olduğunu söyledim." dedi.

Maxi Lopez'in Wanda Nara'dan olan 3 çocuğu var. Lopez, Benedicto ve Constantino adını taşıyan iki çocuğunun virüs kaptığını iddia etti.



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