Maxi Gomez yerine Umut Bozok

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, cezalı Maxi Gomez yerine Alanyaspor deplasmanında Umut Bozok'a forma verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Maxi Gomez yerine Umut Bozok
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07 Ocak 2023 12:25
Trabzonspor'da ligde son 4 maçta da skora katkı veren Maxi Gomez, Giresunspor önünde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Uruguaylı futbolcunun yokluğunda Alanyaspor deplasmanında Umut Bozok'un 11'e gireceği öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, 4-4-2 sistemiyle mi yoksa 4-2-3-1 düzeniyle mi maça çıkacağı ise henüz net değil.

Avcı'nın, Djaniny ve Naci Ünüvar'ın performansından çok memnun olduğu ve bu ikiliden birini Bardhi'nin yerine oynatabileceği öğrenildi.

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