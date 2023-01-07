Maxi Gomez yerine Umut Bozok

Trabzonspor'da ligde son 4 maçta da skora katkı veren Maxi Gomez, Giresunspor önünde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Uruguaylı futbolcunun yokluğunda Alanyaspor deplasmanında Umut Bozok'un 11'e gireceği öğrenildi.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, 4-4-2 sistemiyle mi yoksa 4-2-3-1 düzeniyle mi maça çıkacağı ise henüz net değil.



Avcı'nın, Djaniny ve Naci Ünüvar'ın performansından çok memnun olduğu ve bu ikiliden birini Bardhi'nin yerine oynatabileceği öğrenildi.





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