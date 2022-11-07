Maxi Gomez, SOS veriyor

Trabzonspor'un Urugaylı forveti Maxi Gomez, henüz bekleneni veremedi.



Bordo mavililerin yoğun uğraşlar sonucu transfer ettiği Uruguaylı santrfor, 59 dakika oyunda kaldı.



Hiç şut atamada. Hiç kilit pas veremedi. Hiç adam geçemedi. Hiç orta yapmadı. Maçtaki tek olumlu hareketi 2 kafa topu alması oldu. (Karadeniz Gazete)



Şut 0/0

Kilit pas 0

Adam geçme 0

Topla buluşma 30

Pas 19

Pas yüzdesi %73.7

Kafa topu 2

Orta 0/0





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