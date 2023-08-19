Maxi Gomez son maçına çıkıyor

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un santrfor oyuncusu Maxi Gomez'in La Liga ekibi Cadiz'e transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Uruguaylı golcü, Galatasaray maçıyla son kez sahaya çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Maxi Gomez son maçına çıkıyor
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19 Ağustos 2023 16:01
Trendyol Süper Lig'in 2'nci hafta müsabakası olan Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor. Serkan Asan'ın Pendikspor'a kiralanmasının ardından Maxi Gomez'in ayrılığı da netleşmeye başladı.

Bir süredir takımdan ayrılmak istediğini dile getiren 27 yaşındaki santrfor, La Liga ekiplerinden Cariz'e transfer olmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibiyle bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda Uruguaylı oyuncunun transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldı.

SON KEZ SAHAYA ÇIKIYOR

Cadiz'le satın alma opsiyonlu olarak kiralama görüşmeleri yapılan Gomez, bu akşam oynanacak Galatasaray maçında son kez kadroda olacak. Golcü oyuncu, müsabakanın bitiminde sağlık kontrollerinden geçmek için takımdan ayrılarak İspanya'ya gidecek.

34 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 34 resmi maça çıkan Maxi Gomez bu karşılaşmalarda 7 gol, 5 asistlik katkı sağladı. 

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