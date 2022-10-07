Maxi Gomez, özür diledi

Trabzonspor'un, Monaco ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Maxi Gomez, maçın ardından özür diledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Maxi Gomez, özür diledi
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07 Ekim 2022 01:15
Trabzonspor forması giyen Maxi Gomez, Monaco maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle özür diledi.

Uruguaylı golcü, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü maçta olan durum için gerçekten çok kötü hissediyorum, tüm takım arkadaşlarımdan ve tüm Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Ayrıca, asla rakibime vurmak gibi bir niyetimin olmadığını belirtmek istiyorum. Her zamanki desteğiniz ve sevginiz için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Maxi Gomez, maçın 11. dakikasında kırmızı kart görmüştü.

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