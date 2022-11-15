Maxi Gomez mercek altında

Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Maxi Gomez için ara transfer döneminde teklifler bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Maxi Gomez mercek altında
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15 Kasım 2022 12:44
Transferin son günlerinde Cornelius'un yerine transfer edilen Maxi Gomez, Trabzonspor'da beklenen katkıyı henüz gösteremedi.

Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile boy gösterecek olan yıldız forvet, özellikle İspanyol takımlarının radarında olacak.

Celta Vigo'nun yakından ilgilendiği Gomez için devre arasında Trabzonspor'a teklif gelebilir.

Fırtına, Gomez'in bonservisi için Valencia'ya 3.5 milyon Euro ödemişti.

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