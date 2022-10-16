Maxi Gomez: 'Kazanmaya yakındık'

Trabzonspor'da Maxi Gomez, Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası görüşlerini aktardı.



Uruguaylı golcü, "Takım olarak iyi bir iş çıkardık. Arka arkaya çok maç oynuyoruz. Kazanabilmek adına her türlü mücadeleyi gösterdik. Kazanmaya çok yakındık. Kazanamadığımız için üzgünüz ama elimizden geleni yaptık." dedi.



Gomez, sözlerini, "Gol atmak önemli. Ancak mücadele etmek ve takıma yardımcı olmak da önemli. Zor bir statta oynadık ve bu kolay değil. Gol attığım için mutluyum." ifadeleriyle tamamladı.





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