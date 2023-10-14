Maxi Gomez, İspanya'da sessiz kaldı!

Trabzonspor'dan Cadiz'e giden Maxi Gomez, İspanyol ekibinde henüz skor katkısı yapamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Maxi Gomez, İspanya'da sessiz kaldı!
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14 Ekim 2023 10:22
Trabzonspor'dan İspanyol ekibi Cadiz'e kiralanan Maxi Gomez, yeni takımında henüz beklenen performansı gösteremedi.

La Liga'da 7 maç üst üste şans bulan Uruguaylı forvet, henüz skor katkısı sağlayamadı. Geçtiğimiz sezon 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Valencia'dan transfer edilen Gomez, bordo-mavili formayla 35 maçta 7 gol, 6 asistlik istatistik yakalamıştı.

Gomez'in Trabzonspor'la 2025'e kadar kontratı bulunuyor.



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