Maxi Gomez'in menajeri Trabzonspor'a haber gönderdi

Takımdan ayrılması beklenen Maxi Gomez'in menajeri Trabzonspor'a haber gönderdi. Uruguaylı oyuncu için kısa zamanda Trabzonspor'a teklif getirileceği belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Maxi Gomez'in menajeri Trabzonspor'a haber gönderdi
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26 Haziran 2023 10:18
3 milyon Euro'ya Valencia'dan transfer edilen Gomez'in, yaz döneminde Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Trabzonspor, Uruguay Milli Takımı'nın forvetinden 5-6 milyon Euro civarı bir gelir bekliyor.

26 yaşındaki forvetin menajerine daha önce başka kulüplerle görüşme yetkisi verilirken, Gomez'in temsilcisi kulübe haber gönderdi ve kısa zamanda teklif getireceğini söyledi.

Gomez'i Suudi Arabistan, İspanya ve ABD'den bazı kulüpler istiyor.

Uruguaylı forvet geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 37 karşılaşmaya çıkarken 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 

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