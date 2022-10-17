Maxi Gomez'in ilk golü Beşiktaş'a

Trabzonspor'un Uruguaylı futbolcusu Maxi Gomez, Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü Beşiktaş'a karşı kaydetti.
Sezon başında İspanya ekibi Valencia'dan transfer edilen 26 yaşındaki santrfor, ligde çıktığı beşinci maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.
Maxi Gomez, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 3-2 yenildiği müsabakada da fileleri havalandırmıştı.
Sezon başında İspanya ekibi Valencia'dan transfer edilen 26 yaşındaki santrfor, ligde çıktığı beşinci maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.
Maxi Gomez, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 3-2 yenildiği müsabakada da fileleri havalandırmıştı.
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