Maxi Gomez'in alternatifi: Piatek

forvet transferinde gaza bastı. Sezonun ilk haftasında alınanberaberliği sonrası transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertliler, Valencia formasını giyenbitirmek için büyük uğraş veriyor.Uruguaylı yıldızla anlaşan ancakikna etmekte zorluk yaşayan yönetimin B planını da belirlediği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyengündemine aldı.Yönetimin Polonyalı yıldızın menajeri ve Alman kulübü ile temasa geçtiği öğrenildi. Sarı-Lacivertlilerin Maxi Gomez transferinde olumsuz bir durum yaşanması halinde, Piatek'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade ediliyor. 2018-2019 sezonunda Genoa forması altında gösterdiği müthiş performansın ardından devre arasındakarşılığında Milan'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, Kırmızı-Siyahlı takımda beklentilerin uzağında kaldı.Buna rağmen 2019-20 sezonunun devre arasında 24 milyon Euro'ya Hertha Berlin'e transfer olan Krzysztof Piatek geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fiorentina'da kiralık geçirdi. Hertha Berlin ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı forvetin piyasa değeri 12 milyon euro.