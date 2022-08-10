Maxi Gomez'in alternatifi: Piatek

Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı. Sezonun ilk haftasında alınan Ümraniyespor beraberliği sonrası transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertliler, Valencia formasını giyen Maxi Gomez'i bitirmek için büyük uğraş veriyor.
HEDEF OPSİYONLA KİRALAMAK
Uruguaylı yıldızla anlaşan ancak Valencia'yı ikna etmekte zorluk yaşayan yönetimin B planını da belirlediği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Krzysztof Piatek'i gündemine aldı.
Yönetimin Polonyalı yıldızın menajeri ve Alman kulübü ile temasa geçtiği öğrenildi. Sarı-Lacivertlilerin Maxi Gomez transferinde olumsuz bir durum yaşanması halinde, Piatek'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade ediliyor. 2018-2019 sezonunda Genoa forması altında gösterdiği müthiş performansın ardından devre arasında 35 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, Kırmızı-Siyahlı takımda beklentilerin uzağında kaldı.
GEÇEN SEZON FİORENTİNA'DAYDI
Buna rağmen 2019-20 sezonunun devre arasında 24 milyon Euro'ya Hertha Berlin'e transfer olan Krzysztof Piatek geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fiorentina'da kiralık geçirdi. Hertha Berlin ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı forvetin piyasa değeri 12 milyon euro.
HEDEF OPSİYONLA KİRALAMAK
Uruguaylı yıldızla anlaşan ancak Valencia'yı ikna etmekte zorluk yaşayan yönetimin B planını da belirlediği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Krzysztof Piatek'i gündemine aldı.
Yönetimin Polonyalı yıldızın menajeri ve Alman kulübü ile temasa geçtiği öğrenildi. Sarı-Lacivertlilerin Maxi Gomez transferinde olumsuz bir durum yaşanması halinde, Piatek'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade ediliyor. 2018-2019 sezonunda Genoa forması altında gösterdiği müthiş performansın ardından devre arasında 35 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, Kırmızı-Siyahlı takımda beklentilerin uzağında kaldı.
GEÇEN SEZON FİORENTİNA'DAYDI
Buna rağmen 2019-20 sezonunun devre arasında 24 milyon Euro'ya Hertha Berlin'e transfer olan Krzysztof Piatek geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fiorentina'da kiralık geçirdi. Hertha Berlin ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı forvetin piyasa değeri 12 milyon euro.
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