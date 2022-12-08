Trabzonspor'da sezonun ilk bölümünde vasat bir performans çizen Maxi Gomez, Celta Vigo'nun radarında...İspanyol ekibinin teknik direktörü Carlos Carvalhal, golcü oyununun transferini çok istediğini açıkladı. Ancak Gomez sezon başında Valencia'da da süre aldığı için gelecek yaz girişim yapacaklarını söyledi.Maxi Gomez, 3 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği bordo-mavili takımda Süper Lig'de 8 maçta 1 gol atabildi.