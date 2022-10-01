Maxi Gomez'i Dünya Kupası heyecanı sardı

Trabzonspor'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez, bordo-mavili ekip ile bir an önce gollerini sıralamak ve Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer ayırmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Maxi Gomez'i Dünya Kupası heyecanı sardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ekim 2022 13:14
Maximiliano Gomez
Maximiliano Gomez
Trabzonspor
Trabzonspor'da sezon başında kadroya dahil edilen Maxi Gomez, kısa sürede hem şehri hem de takımı benimsedi.

26 yaşındaki forvetin en önemli hedeflerinden birisi Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele etmek. Bu nedenle Kayserispor maçında oynamak ve Süper Lig'de gol siftahı yaparak formasını garantilemek istiyor.

Umut Bozok ile çok sıkı bir rekabet içerisinde olan Gomez'e yapılan testler de onun milli arayı çok verimli geçirdiğini gösterdi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ