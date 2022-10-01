Maxi Gomez'i Dünya Kupası heyecanı sardı

Trabzonspor'da sezon başında kadroya dahil edilen Maxi Gomez, kısa sürede hem şehri hem de takımı benimsedi.



26 yaşındaki forvetin en önemli hedeflerinden birisi Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele etmek. Bu nedenle Kayserispor maçında oynamak ve Süper Lig'de gol siftahı yaparak formasını garantilemek istiyor.



Umut Bozok ile çok sıkı bir rekabet içerisinde olan Gomez'e yapılan testler de onun milli arayı çok verimli geçirdiğini gösterdi.

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