Maxi Gomez'i 3 takım istiyor

Yeni sezon öncesi 10 oyuncuyla yollarını ayıran Trabzonspor'da geçen yıl bekleneni veremeyen Maxi Lopez'in de ayrılması gündemde.
Marca'nın haberine göre Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Lopez'e La Liga'dan 3 takım talip oldu. Gomez'e talip olan takımların Cadiz, Granada ve Osasuna olduğu belirtilirken oyuncunun Trabzonspor'dan ayrılmasının önündeki en büyük problemin maaşı olduğu kaydedildi.
"MAAŞIN BÜYÜK KISMI KARŞILANIRSA GERÇEKLEŞİR"
Trabzonspor'un yıllık 3 milyon euro olan Gomez'i kiralamayı düşündüğü ifade edilirken maaşının büyük kısmını bordo mavili kulüp karşılarsa transferin gerçekleşebileceği haberin devamında yer aldı.
26 yaşındaki Uruguaylı forvet Trabzonspor formasıyla geçen sezon çıktığı 37 maçta 7 gol 6 asist üreterek takımına katkı sağlamıştı.
Marca'nın haberine göre Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Lopez'e La Liga'dan 3 takım talip oldu. Gomez'e talip olan takımların Cadiz, Granada ve Osasuna olduğu belirtilirken oyuncunun Trabzonspor'dan ayrılmasının önündeki en büyük problemin maaşı olduğu kaydedildi.
"MAAŞIN BÜYÜK KISMI KARŞILANIRSA GERÇEKLEŞİR"
Trabzonspor'un yıllık 3 milyon euro olan Gomez'i kiralamayı düşündüğü ifade edilirken maaşının büyük kısmını bordo mavili kulüp karşılarsa transferin gerçekleşebileceği haberin devamında yer aldı.
26 yaşındaki Uruguaylı forvet Trabzonspor formasıyla geçen sezon çıktığı 37 maçta 7 gol 6 asist üreterek takımına katkı sağlamıştı.