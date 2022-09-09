Maxi Gomez: 'Gol atsam da yenilmek üzdü'

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Maxi Gomez, Ferencvaros karşılaşmasının ardından konuştu.



Maçı değerlendiren Gomez açıklamasında, "İlk yarıda sıkıntı yaşadık. Takım tamamıyla savaşmaya çalıştı. Ön tarafta istediklerimizi yapamadık ilk yarıda, ikinci yarıda daha iyiydi ama maalesef istemediğimiz bir mağlubiyet aldık." sözlerini kullandı.



Karşılaşmada gol atmasına rağmen kazanamamanın kendilerini üzdüğünü belirterek, "Biz yeni oyunculardan kurulu bir takımız. Çok yeni arkadaşımız var. Adım adım ilerleyeceğiz. Hafta boyu iyi çalıştık. 3 puan için gelmiştik ama gol atsam da yenilmek beni çok üzdü. Adaptasyonun artmasıyla birlikte çok daha iyi olacağımızı gösterdik." diye konuştu.





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