Maxi Gomez: 'Gol atmak önemli'

Trabzonspor'da golcü futbolcu Maxi Gomez, Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi.



Gomez, "Dünya Kupası'nda oynadığım için gurur duydum. Mücadele ve duruştan gururluyum. Ankara deplasmanında asit yaptım, bu kez gol attım. Daha önemlisi kazanmak. Bu mutluluğu taraftarla paylaşmak... Şükürler olsun bunu yaşadık." dedi.



Mücadeledeki ilk golü atan Uruguaylı futbolcu, "Gol atmak önemli. Ama takımın mücadelesine yardımcı olmak daha önemli." diye konuştu.





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