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Maxi Gomez: "Gana maçı final olacak"

Uruguay'ın forvetlerinden Trabzonsporlu Maxi Gomez, Portekiz maçı sonrası açıklamada bulundu.

Maxi Gomez: 'Gana maçı final olacak'
Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez, Portekiz ile karşı karşıya geldikleri maçın ardından konuştu.

Maç sonu röportajında Gomez forma şansı bulduğu için sevinçli olduğunu belirterek, "Forma şansı bulduğum için sevinçliyim ama harika oynamamıza rağmen istediğimiz sonucu alamadık. Gana ile oynayacağımız maç final gibi olacak. O maçı kazanarak yola devam edeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Maçın 72. dakikasında Darwin Nunez'in yerine oyuna giren Maxi Gomez'in 75. dakikada ceza sahası dışından çektiği bir şut direkten dönmüştü.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
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