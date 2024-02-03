Maxi Gomez'e sürpriz talip!

İspanya'da da hayal kırıklığı olan futbolu devam etti. 20 maçta gol atamadı Cadiz sezon sonunda oyuncunun zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.



Bu arada Uruguay'dan sürpriz bir teklif geldi. Penarol'un Gomez'i istediği yazıldı. Tecrübeli forvet henüz ülkesine dönmeyi düşünmese de Avrupa'dan başka teklif alamadı.



