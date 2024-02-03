Maxi Gomez'e sürpriz talip!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da başarısız bir performans gösteren Maxi Gomez, Cadiz'e kiralanmıştı. Futbolcuya son olarak ise sürpriz bir takımın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Maxi Gomez'e sürpriz talip!
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03 Şubat 2024 14:29
İspanya'da da hayal kırıklığı olan futbolu devam etti. 20 maçta gol atamadı Cadiz sezon sonunda oyuncunun zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

Bu arada Uruguay'dan sürpriz bir teklif geldi. Penarol'un Gomez'i istediği yazıldı. Tecrübeli forvet henüz ülkesine dönmeyi düşünmese de Avrupa'dan başka teklif alamadı.

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