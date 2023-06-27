Maxi Gomez'e Meksika'dan talip

Meksika ekibi Club America, Trabzonspor'dan Maxi Gomez ile ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Maxi Gomez'e Meksika'dan talip
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27 Haziran 2023 09:03
Suudi Arabistan, İspanya ve ABD'den bazı kulüplerin ilgilendiği Maxi Gomez için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City devreye girmişti. 26 yaşındaki Uruguaylı forvetin son talibi ise Meksika'dan...

TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ

Ülke basınına göre Club America, önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Trabzonspor, 3 milyon Euro'ya transfer ettiği yıldız ismin satışından 5-6 milyon Euro civarı bir gelir bekliyor.

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon 34 maçta süre bulan Maxi Gomez, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.

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