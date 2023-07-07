Maxi Gomez'e "komşudan" teklif

Sezon başında Valencia'dan transfer edilen Maxi Gomez'e, Yunanistan'dan teklif geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Maxi Gomez'e 'komşudan' teklif
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07 Temmuz 2023 09:56
Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan ancak istenilen performansı sergileyemeyen Maxi Gomez'e yurt dışından teklif geliyor.

Son olarak Yunanistan ekibi Olimpiakos, Trabzonspor'a resmi teklifini iletti.

2.5 MİLYON EURO

İspanya'nın dışında birçok teklif alan Uruguaylı golcü için son olarak Olympiakos devreye girdi. Yunan ekibinin, 2.5 milyon Euro önerdiği öne sürüldü.

Trabzonspor Yönetimi ve teknik ekibin, bu teklif karşısında ortak hareket edip, 26 yaşındaki oyuncunun geleceğine karar vereceği belirtildi.

34 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor formasıyla 34 resmi maça çıkan Maxi Gomez bu karşılaşmalarda 7 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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