Maxi Gomez'e 'komşudan' teklif

Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan ancak istenilen performansı sergileyemeyen Maxi Gomez'e yurt dışından teklif geliyor.
Son olarak Yunanistan ekibi Olimpiakos, Trabzonspor'a resmi teklifini iletti.
2.5 MİLYON EURO
İspanya'nın dışında birçok teklif alan Uruguaylı golcü için son olarak Olympiakos devreye girdi. Yunan ekibinin, 2.5 milyon Euro önerdiği öne sürüldü.
Trabzonspor Yönetimi ve teknik ekibin, bu teklif karşısında ortak hareket edip, 26 yaşındaki oyuncunun geleceğine karar vereceği belirtildi.
34 MAÇA ÇIKTI
Trabzonspor formasıyla 34 resmi maça çıkan Maxi Gomez bu karşılaşmalarda 7 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
Son olarak Yunanistan ekibi Olimpiakos, Trabzonspor'a resmi teklifini iletti.
2.5 MİLYON EURO
İspanya'nın dışında birçok teklif alan Uruguaylı golcü için son olarak Olympiakos devreye girdi. Yunan ekibinin, 2.5 milyon Euro önerdiği öne sürüldü.
Trabzonspor Yönetimi ve teknik ekibin, bu teklif karşısında ortak hareket edip, 26 yaşındaki oyuncunun geleceğine karar vereceği belirtildi.
34 MAÇA ÇIKTI
Trabzonspor formasıyla 34 resmi maça çıkan Maxi Gomez bu karşılaşmalarda 7 gol, 5 asistlik katkı sağladı.