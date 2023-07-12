Maxi Gomez'e İspanya'dan talip

Trabzonspor'da forma giyen Maxi Gomez'e yeni bir talip çıktı.
GRANADA'NIN HEDEFLERİNDEN BİRİ
İspanyol basınından Relevo'da yer alan habere göre, Granada'nın hücum hattına yeni bir takviye yapmak istediği ve hedeflerinden birinin de Gomez olduğu vurgulandı.
GÖRÜŞMELER İLERLEMİŞ DURUMDA
Gomez'in Celta Vigo ve Valencia deneyimleri nedeniyle ligi tanıdığı ve gelişime açık bir futbolcu olduğu belirtildi. Ayrıca Trabzonspor'un mali olarak zor durumda olduğu ve bu nedenle Granada için pazarlık yapmanın daha kolay olduğu kaydedildi. Granada'nın, Gomez'in transferi için yaptığı görüşmelerde bir hayli yol aldığı ifade edildi.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Gomez'e başka taliplerin de olduğu ve bu takımlardan birinin de Alaves olduğu öne sürüldü.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu, bordo-mavili forma altında 34 maçta süre buldu ve 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
GRANADA'NIN HEDEFLERİNDEN BİRİ
İspanyol basınından Relevo'da yer alan habere göre, Granada'nın hücum hattına yeni bir takviye yapmak istediği ve hedeflerinden birinin de Gomez olduğu vurgulandı.
GÖRÜŞMELER İLERLEMİŞ DURUMDA
Gomez'in Celta Vigo ve Valencia deneyimleri nedeniyle ligi tanıdığı ve gelişime açık bir futbolcu olduğu belirtildi. Ayrıca Trabzonspor'un mali olarak zor durumda olduğu ve bu nedenle Granada için pazarlık yapmanın daha kolay olduğu kaydedildi. Granada'nın, Gomez'in transferi için yaptığı görüşmelerde bir hayli yol aldığı ifade edildi.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Gomez'e başka taliplerin de olduğu ve bu takımlardan birinin de Alaves olduğu öne sürüldü.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu, bordo-mavili forma altında 34 maçta süre buldu ve 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.