Maxi Gomez'e İspanya'dan talip

İspanyol ekibi Granada, Trabzonspor'dan Maxi Gomez ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Maxi Gomez'e İspanya'dan talip
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12 Temmuz 2023 18:07
Trabzonspor'da forma giyen Maxi Gomez'e yeni bir talip çıktı.

GRANADA'NIN HEDEFLERİNDEN BİRİ

İspanyol basınından Relevo'da yer alan habere göre, Granada'nın hücum hattına yeni bir takviye yapmak istediği ve hedeflerinden birinin de Gomez olduğu vurgulandı.

GÖRÜŞMELER İLERLEMİŞ DURUMDA

Gomez'in Celta Vigo ve Valencia deneyimleri nedeniyle ligi tanıdığı ve gelişime açık bir futbolcu olduğu belirtildi. Ayrıca Trabzonspor'un mali olarak zor durumda olduğu ve bu nedenle Granada için pazarlık yapmanın daha kolay olduğu kaydedildi. Granada'nın, Gomez'in transferi için yaptığı görüşmelerde bir hayli yol aldığı ifade edildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Gomez'e başka taliplerin de olduğu ve bu takımlardan birinin de Alaves olduğu öne sürüldü.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu, bordo-mavili forma altında 34 maçta süre buldu ve 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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