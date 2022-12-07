Maxi Gomez'e Celta Vigo kancası!

Dünya Kupası arası verilmesiyle birlikte bordo mavililer hazırlıklarına Antalya'da sürdürüyor. Kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Hull City ile 1-1 berabere kaldı.



Abdullah Avcı kampta eksik gördüğü yerleri yönetime ileterek transfer istedi. Eksik bölgeler için transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililere sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor.



İspanyol basını Trabzonspor'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez için flaş bir iddia ortaya attı. Haberde, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo Maxi Gomez'i listesine aldığığı oyuncununda eski kulübünde oynamaya sıcak baktığı belirtildi.



Celta Vigo Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Uruguaylı forveti çok istediğini ancak oyuncunun sezon başı Valencia'da süre alması sebebiyle gelecek sezon kadroda görmek istediğini söyledi.



UEFA'nın yönetmenliği gereği oyuncu 1 sezon içerisinde 3 farklı takımda forma giyemeyeceği için Celta Vigo Maxi Gomez için yaz transfer dönemini bekleyecek.



Maxi Gomez sezon başında Valencia'dan 3 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Gomez bu sezon Trabzonspor formasıyla 11 karşılaşmada görev aldı.



Uruguaylı forvet oyuncusu Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1'er gol kaydetti. Maxi Gomez Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Uruguay formasıyla 2 maçta süre aldı.



26 yaşındaki forvet oyuncusu Portekiz maçında 19 dakika Gana maçında ise 11 dakika süre aldığı karşılaşmalarda gol katkısı sağlayamadı. Maxi Gomez'in Trabzonspor'da 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Uruguaylı golcü oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro...





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