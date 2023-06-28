Maxi Gomez'den Trabzonspor'a ihtar!

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Maxi Gomez, kulübe ihtar çekti. Trabzonspor yönetimi büyük tehlikenin önüne geçti.

, Fotoğraf; AA
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Maxi Gomez'den Trabzonspor'a ihtar!
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28 Haziran 2023 14:05
Bir yandan dış transferde yoğun mesai harcayan Trabzonspor yönetimi, diğer yandan da sözleşmesi devam eden oyuncular ile ilgili olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor'da geçmişe dönük alacakları olan Maxi Gomez'in kulübe ihtar çektiği öğrenildi.

Uruguaylı santrforun 900 bin Euro'ya yakın alacağını ödeyen Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, oyuncunun serbest kalma ihtimalini ortadan kaldırdı.

Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret kazanan Gomez, geçtiğimiz sezonun başında 3 milyon Euro bedelle Valencia'dan transfer edilmişti.

Gomez, geride kalan sezonda bordo mavili forma altında 34 maçta 7 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti. (Karadeniz Gazetesi)

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