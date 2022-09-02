Maxi Gomez, Andreas Cornelius'tan daha iyi

DANİMARKALI DAHA TECRÜBELİ

DAHA FAZLA KIRMIZI KART GÖRDÜ

SESSİZ SEDASIZ!

BİZE HER YER TRABZON

HAVA GÜCÜ İYİ

HOCA İSTERSE OYNAR

Trabzonspor uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Maxi Gomez'i renklerine bağladı. Karadeniz ekibi 26 yaşındaki Uruguaylı'nın kulübü Valencia'ya 3 milyon euro bonservis bedeli öderken, oyuncunun 4 sezonluk mukavele imzalayacağı bildirildi. Geçen sezon takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cornelius'u Danimarka'nın Kopenhag takımına satan Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez, Türk futbolseverler için çok popüler bir isim değil. Şimdi herkesin merak ettiği soru şu; "Maxi Gomez, Andreas Cornelius'un boşluğunu doldurabilecek mi?"Hiç kuşkusuz bu soru önümüzdeki dönemde en net biçimde sahada cevabını bulacak. Ancak iki oyuncunun istatistikleri futbol tarzı olarak birbirine uzak olduklarını gösteriyor. Ancak gol bölgelerindeki etkinliği bakımından Maxi Gomez bir adım daha önde. Andreas Cornelius kariyerinde Danimarka dışında İtalya, Fransa, Galler ve Türkiye'de forma giydi. Cornelius bu ülkelerde toplam 358 karşılaşmaya çıkarken, 104 gol ve 36 asistlik performans gösterdi. Maç başına 0.29 gol ve 0.10 asist ortalamasına sahip. 29 yaşındaki oyuncunun kariyerinde gol krallığı ve birçok kupa bulunuyor.Karadeniz ekibinin yeni transferi Maxi Gomez ise Andreas Cornelius'tan 3 yaş daha genç. Kariyerinde Uruguay dışında sadece İspanya'da oynadı. Uruguay'ın Defensor Sporting Club takımında parladıktan sonra İspanya'da Celta Vigo ve Valencia takımlarının formasını giydi. Bu 3 kulüpte 236 maçta 82 gol ve 34 asistle oynadı. Maç başına 0.34 gol ortalaması ve 0.14 asist ortalamasına sahip. Andreas Cornelius'a göre küçük bir farkla golcülük konusunda üstün görünüyor. Ancak Cornelius'a göre daha hırçın. Maxi 236 maçta 3 kırmızı görürken, Cornelius'un kariyerinde tek kırmızı kart var.Gomez'i havaalanında karşılayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Hayırlı olsun. Biz biraz sessiz yaptık transferi. 36-48 saat içinde bitti diyebiliriz" dedi. Fenerbahçe'nin Maxi Gomez'e teklifiyle ilgili bir bilgisi olmadığını kaydeden Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bu transferlerin sirküle olmaması lazım. Medyada çıktığı anda farklı algılanabiliyor. Bir kulüp aynı pozisyonda 5-6 oyuncuyla görüşüyor, neticede bir oyuncu alıyor. En doğru yol sessiz sedasız halledilmesi. Biz de galiba öyle yaptık" ifadelerini kullandı.Maxi Gomez dün öğlen saatlerinde İstanbul'a geldi. İspanya'dan hareket etmeden önce Bordo-Mavili taraftarlara mesaj veren Gomez, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon" ifadesini kullandı.İspanyol basınında Valencia performansı hakkında yapılan analizde Maxi Gomez için şu ifadeler kullanılıyor: "Celta Vigo'da 17 gollük ilk sezonunda 9 kafa golü attı. Valencia'da ise 2.5 sezonda sadece 5 kafa golü atabildi. Çünkü Valencia'da hücumda top alamadı ve boş koşu yapmaktan yoruldu. Kanatta oynayan Hugo Duro hep kendisi gol atamaya çalıştı. Maxi sisteme uyum sağlayamadı."Ağoğlu, Gomez'in bugünkü Ümraniye maçında oynayıp, oynamayacağına ilişkin soruya, "Bizim görevimiz transferi yapmak. Gerisi hocanın kararı" cevabını verdi.