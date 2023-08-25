Maxey, Harden'ın takas talebi için: "Alıştık artık bunlara..."

Philadelphia 76ers guardı Tyrese Maxey, takım arkadaşı James Harden'ın takas talebi hakkında konuşarak, "takımın bunlara alışkın olduğunu" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Maxey, Harden'ın takas talebi için: 'Alıştık artık bunlara...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2023 15:03
Philadelphia 76ers guardı Tyrese Maxey, takım arkadaşı James Harden'ın takas talebi hakkında konuşarak, "takımın bunlara alışkın olduğunu" söyledi.

Her ne kadar Harden'ın başkan Daryl Morey ile devam eden savaşı beklenmeyen noktalara gitmiş olsa da, Maxey bu durumu pek umursamadığını belirtti.

Harden ikilemi ve takas talebinin gelecek sezonu nasıl etkileyeceği sorulduğunda Maxey, 76ers'ın bu çetin sınavla baş edebilecek niteliklere sahip olduğunu belirtti:

"Bunu söylemek tuhaf gelebilir ama açıkçası bu bizim ilk rodeomuz değil. Bunu söylemek komik ama hayat bu. James başlı başına bir birey ve ne isterse yapabilir. Şu anda onunla ya da onsuz oynamaya hazırlanıyorum. Ve James'i severim de. Eğer James kalmaya karar verirse bu organizasyonda buna sinirlenecek hiç kimse yok."

Maxey'nin atıfta bulunduğu eski takım arkadaşı Ben Simmons, bir zamanlar All-Star seviyesinde bir oyuncuyken 2021 playofflarında Atlanta Hawks'a karşı boş turnike pozisyonunu pas vererek bozmasından bu yana kariyerinde ciddi bir düşüş yaşamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery