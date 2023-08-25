Philadelphia 76ers guardı Tyrese Maxey, takım arkadaşı James Harden'ın takas talebi hakkında konuşarak, "takımın bunlara alışkın olduğunu" söyledi.



Her ne kadar Harden'ın başkan Daryl Morey ile devam eden savaşı beklenmeyen noktalara gitmiş olsa da, Maxey bu durumu pek umursamadığını belirtti.



Harden ikilemi ve takas talebinin gelecek sezonu nasıl etkileyeceği sorulduğunda Maxey, 76ers'ın bu çetin sınavla baş edebilecek niteliklere sahip olduğunu belirtti:



"Bunu söylemek tuhaf gelebilir ama açıkçası bu bizim ilk rodeomuz değil. Bunu söylemek komik ama hayat bu. James başlı başına bir birey ve ne isterse yapabilir. Şu anda onunla ya da onsuz oynamaya hazırlanıyorum. Ve James'i severim de. Eğer James kalmaya karar verirse bu organizasyonda buna sinirlenecek hiç kimse yok."



Maxey'nin atıfta bulunduğu eski takım arkadaşı Ben Simmons, bir zamanlar All-Star seviyesinde bir oyuncuyken 2021 playofflarında Atlanta Hawks'a karşı boş turnike pozisyonunu pas vererek bozmasından bu yana kariyerinde ciddi bir düşüş yaşamıştı.



