Philadelphia 76ers yıldızı Tyrese Maxey, takım arkadaşı Joel Embiid'in sahada oyununu istediği zaman "Shaquille O'Neal veya Dirk Nowitzki" stiline adapte edebildiğini açıkladı.



Paul George'un 'Podcast P' programına konuk olan Maxey, Embiid'in oyun stilinden bahsetti ve 76ers yıldızının maçların öncesinde hangi efsanevi oyuncu gibi oynamak istediğine karar verip işe koyulduğunu öne sürdü:



"Joel sahada olduğunda, bazen çok boşta kalıyorsunuz. Bu kadarı da olmaz dedirtiyor. %41'le üçlük atan bir oyuncudan bahsediyoruz. İçeride pivotlarla çarpıştığında, ona ikili veya üçlü sıkıştırma getirmek durumunda kalıyorlar. Önümüzdeki sezon bazı maçlarda topu aldığında, 'Neden bu kadar boştayım?' dedirtecek anlar olacaktır...



Joel, ben orada gittiğimden beri bir oyuncu ve lider olarak gerçekten gelişme gösterdi. Sahada takım arkadaşlarına sevgisini de gösteriyor, motive de ediyor. Mesela bana çok iyi oynamadığımda doğrudan berbat olduğumu da söyler. Benim şahsen buna ihtiyacım var. Ben orada olduğumdan beri çok özel performansları oldu. Geçen yıl 34 dakikada 70 sayı atmıştı.



Utah ile oynadığımız bir maçta, sanırım benim üçüncü yılımdı, 60 sayı, 18 ribaund, 7 blok ve 9 asist yapmıştı ve maçı kazandıran basketi de atmıştı. Çok dominant oynadığı bir maçtı. 'Bugün Dirk olacağım' dedi ve çıkıp sadece fadeaway şut atarak oyunu domine etti.



Ya da 'Bugün Shaq olacağım' deyip oyunu alçak postta domine etmişliği de oldu. Bir keresinde ona 'Bugün kim olacaksın?' diye sorduğumu hatırlıyorum. O da 'Joel Embiid olacağım' demişti ve o maçta 59 atmıştı. 'İnanılmaz bir adam' demiştim."



30 yaşındaki Embiid, 34.7 sayı, 5.6 asist ve 11 ribaund ortalamalarıyla kariyerinin istatistik bazında en iyi yılını geçirmişti. Bu sezon, Embiid'in maç başına en az 30 sayı ortalaması yakaladığı üst üste üçüncü sezondu.



Ancak sakatlıkların bir kez daha sezonunun gidişatını engellediği Embiid, geçtiğimiz sezon yalnızca 39 maçta forma giydi ve dizinden geçidiği ameliyat sebebiyle sezonu erken kapatarak, NBA'in ödül sahipleri için şart koştuğu 65 maçlık barajın altında kaldı.



2024 sezonunda ise Sixers ekibi New York Knicks tarafından playofflarda elenirken, Embiid altı maçlık seride 33 sayı, 10.8 ribaund ve 5.7 asist ortalamaları yakaladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU