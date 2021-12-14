Max Verstappen tarih yazdı! İngilizler 'hırsızlık' başlığı attı

Formula 1'de 2021'in şampiyonu olan Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen tarihe geçti. Abu Dabi'de yapılan sezonun son yarışı her yönüyle ses getirdi. Özellikle son 5 turda yaşananlar tüm dünyada taraflı tarafsız herkesin ilgisini çekti.



Mercedes pilotu Lewis Hamilton'un kaybettiği, Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen kazandığı yarış bir yanda coşku öte yanda da öfke uyandırdı.



Mercedes tarafı Latifi'nin kazası esnasında piste giren güvenlik aracıyla alakalı yaşanan duruma değinerek itirazlarda bulundu. FIA iki itirazı da redderken, Mercedes temyize gitme kararı aldı. Ancak Red Bull-Honda tarafında ise durum daha farklıydı. Max Verstappen ve takımı, yarışın bitmesine 16 tur kala zaten aradaki farkın adım adım kapandığını savundu. Hollanda basınına yansıyan haberlerde, özellikle Mercedes sürücüsü Hamilton'un lastiklerindeki sorun nedeniyle tempo kaybettiği dile getirildi. Max Verstappen'in sabırlı ve inatçı bir yarış çıkardığı, hatta yumuşak lastiklere geçerek iyi bir taktik seçtiği kaydedildi. Hollanda'da Hamilton tarafının bahanelere sığındığı aktarıldı.



İngiliz basınında da durumla ilgili farklı bir durum öne çıkarıldı. FIA'nın olaya müdahale etmemesi skandal olarak nitelendirildi. Ülke basınında Max Verstappen'in şampiyonluğu için 'Hırsızlık' başlıkları ve yorumları atıldı. Hamilton'un bariz bir şekilde önünün kesildiği ve üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmasının önüne geçildiği savunuldu.



'Reality şov gibi'



Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton'un Abu Dabi'deki son yarışı kaybederek şampiyonluğu yitirmesi İngiltere'de günün en önemli konularından oldu.



Times yazarı Owen Slot, tartışmalı biten ve tüm dünyada ilgi uyandıran son yarış için, 'Televizyonlardaki reality şovlar gibi' yorumunu kullandı. Owen Slot, "Bu sonuç Lewis Hamilton için acımasızca oldu. Elbette kimse böyle bir finalin büyük bir heyecan yaşattığını inkar edemez. Ancak sonuç ve yaşanan maskaralıklar gerçekten televizyonlardaki realtiy şovlar gibiydi" diye yazdı.



Hollanda'da manşetlerde



Kariyerindeki ilk Formula 1 şampiyonluğunu kazanan Max Verstappen, ülkesi Hollanda'da manşetlere çıktı. De Telegraaf ve AD gazeteleri, 1997 doğumlu genç pilotun tarihi zaferini birinci sayfalarına taşıdı. De Telegraaf, "Süper Max" başlığını atarken, AD ise şampiyonluk gününü öne çıkarıp, "12.12.2021" tarihini yazdı.





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