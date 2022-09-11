Max Verstappen şampiyonluğa koşuyor!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı İtalya Grand Prix'sinde zafer Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.
Ferrari'nin evindeki yarışa cezası nedeniyle 7. sırada başlayan Verstappen, damalı bayrağı en önde gördü. Yarışa ilk sırada başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc ise ikinci sırayı aldı. Mercedes-AMG pilotu George Russell ise podyum basamağının son sırasını aldı.
Alexander Albon'un apandisip ameliyatı nedeniyle 1 yarışlığına Williams koltuğuna oturan Nyck de Vries, kariyerinin ilk yarışında 9. oldu ve puan aldı.
Charles Leclerc ve Sergio Perez'in puan alamaması durumunda Max Verstappen, Singapur'Da şampiyonluğunu ilan edebilir.
İtalya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
- Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 335 puan
2. Charles Leclerc (Monako): 219
3. Sergio Perez (Meksika): 210
4. George Russell (Büyük Britanya): 203
5. Carlos Sainz (İspanya): 187
- Takımlar
1. Red Bull: 545
2. Ferrari: 406
3. Mercedes: 371
4. Alpine: 125
5. McLaren: 107
Ferrari'nin evindeki yarışa cezası nedeniyle 7. sırada başlayan Verstappen, damalı bayrağı en önde gördü. Yarışa ilk sırada başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc ise ikinci sırayı aldı. Mercedes-AMG pilotu George Russell ise podyum basamağının son sırasını aldı.
Alexander Albon'un apandisip ameliyatı nedeniyle 1 yarışlığına Williams koltuğuna oturan Nyck de Vries, kariyerinin ilk yarışında 9. oldu ve puan aldı.
Charles Leclerc ve Sergio Perez'in puan alamaması durumunda Max Verstappen, Singapur'Da şampiyonluğunu ilan edebilir.
İtalya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
- Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 335 puan
2. Charles Leclerc (Monako): 219
3. Sergio Perez (Meksika): 210
4. George Russell (Büyük Britanya): 203
5. Carlos Sainz (İspanya): 187
- Takımlar
1. Red Bull: 545
2. Ferrari: 406
3. Mercedes: 371
4. Alpine: 125
5. McLaren: 107
Max Verstappen, 2022
❌Bahreyn
1⃣Cidde
❌Melbourne
1⃣Emilia-Romagna
1⃣Miami
1⃣Barcelona
3⃣Monaco
1⃣Bakü
1⃣Montreal
7⃣Silverstone
2⃣Spielberg
1⃣Le Castellet
1⃣Budapeşte
1⃣SPA
1⃣Zandvoort
1⃣Monza
Durmuyor. Durmaya niyeti yok. pic.twitter.com/MnEvcsmeC3
— Sporx (@sporx) September 11, 2022
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