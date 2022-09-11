Max Verstappen şampiyonluğa koşuyor!

Ferrari'nin evi Monza'da kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Max Verstappen şampiyonluğa koşuyor!
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11 Eylül 2022 17:33
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı İtalya Grand Prix'sinde zafer Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Ferrari'nin evindeki yarışa cezası nedeniyle 7. sırada başlayan Verstappen, damalı bayrağı en önde gördü. Yarışa ilk sırada başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc ise ikinci sırayı aldı. Mercedes-AMG pilotu George Russell ise podyum basamağının son sırasını aldı.

Alexander Albon'un apandisip ameliyatı nedeniyle 1 yarışlığına Williams koltuğuna oturan Nyck de Vries, kariyerinin ilk yarışında 9. oldu ve puan aldı.

Charles Leclerc ve Sergio Perez'in puan alamaması durumunda Max Verstappen, Singapur'Da şampiyonluğunu ilan edebilir.

İtalya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 335 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 219

3. Sergio Perez (Meksika): 210

4. George Russell (Büyük Britanya): 203

5. Carlos Sainz (İspanya): 187

- Takımlar

1. Red Bull: 545

2. Ferrari: 406

3. Mercedes: 371

4. Alpine: 125

5. McLaren: 107

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