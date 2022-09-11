Max Verstappen şampiyonluğa koşuyor!

Max Verstappen, 2022



❌Bahreyn

1⃣Cidde

❌Melbourne

1⃣Emilia-Romagna

1⃣Miami

1⃣Barcelona

3⃣Monaco

1⃣Bakü

1⃣Montreal

7⃣Silverstone

2⃣Spielberg

1⃣Le Castellet

1⃣Budapeşte

1⃣SPA

1⃣Zandvoort

1⃣Monza



Durmuyor. Durmaya niyeti yok. pic.twitter.com/MnEvcsmeC3



— Sporx (@sporx) September 11, 2022

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı İtalya Grand Prix'sinde zafer Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.Ferrari'nin evindeki yarışa cezası nedeniyle 7. sırada başlayan Verstappen, damalı bayrağı en önde gördü. Yarışa ilk sırada başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc ise ikinci sırayı aldı. Mercedes-AMG pilotu George Russell ise podyum basamağının son sırasını aldı.Alexander Albon'un apandisip ameliyatı nedeniyle 1 yarışlığına Williams koltuğuna oturan Nyck de Vries, kariyerinin ilk yarışında 9. oldu ve puan aldı.Charles Leclerc ve Sergio Perez'in puan alamaması durumunda Max Verstappen, Singapur'Da şampiyonluğunu ilan edebilir.1. Max Verstappen (Hollanda): 335 puan2. Charles Leclerc (Monako): 2193. Sergio Perez (Meksika): 2104. George Russell (Büyük Britanya): 2035. Carlos Sainz (İspanya): 1871. Red Bull: 5452. Ferrari: 4063. Mercedes: 3714. Alpine: 1255. McLaren: 107