Max Verstappen ilk antrenman seansını aldı

Formula 1 2020 Türkiye GP ilk antrenman seansını Max Verstappen aldı

Haber; Sporx.com
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Max Verstappen ilk antrenman seansını aldı
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13 Kasım 2020 12:40
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman turlarıyla başladı.

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon yaptı.

Hollandalı Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle ilk antrenman turlarının en hızlı ismi oldu.

Taylandlı Albon, takım arkadaşının 0.241 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti.

Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise ilk antrenman turlarını, Verstappen'in 0.430 saniye arkasında üçüncü tamamladı. 

- Hamilton 15. basamakta 

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında 1.40.225'lik derecesiyle 15. sırayı aldı.

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 1.37.629 ile 9. sıraya yerleşti. 

- Vettel 5'inci, Raikkonen 16'ncı sırada 

Geçmiş yıllarda İstanbul Park'ta yarış zaferi kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 5'inci, Kimi Raikkonen 16'ncı sırada ilk antrenman turlarını tamamladı.

Ferrari'den Alman Vettel, 1.35.620'lik süre elde ederken Alfa Romeo ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.41.035 ile turları bitirdi. 

- İlk antrenman turları sonuçları 

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

   Sürücü Takım  Süre  Fark
 1 Max Verstappen   Red Bull  1.35.077   
 2 Alexander Albon   Red Bull  1.35.318   +0.241 
 3 Charles Leclerc   Ferrari  1.35.507   +0.430 
 4 Pierre Gasly   AlphaTauri   1.35.543   +0.466 
 5 Sebastian Vettel   Ferrari  1.35.620   +0.543 
 6 Daniil Kvyat   AlphaTauri  1.36.738   +1.661
 7 Lando Norris   McLaren  1.37.216   +2.139 
 8 Antonio Giovinazzi   Alfa Romeo  1.37.503   +2.426 
 9 Valtteri Bottas   Mercedes   1.37.629   +2.552 
10 Esteban Ocon   Renault  1.38.428   +3.351 
11 Nicholas Latifi   Williams  1.38.508   +3.431 
12 Sergio Perez   Racing Point  1.38.612   +3.535 
13 Lance Stroll   Racing Point   1.39.484   +4.407 
14 Romain Grosjean   Haas   1.40.025   +4.948 
15 Lewis Hamilton   Mercedes  1.40.225   +5.148 
16  Kimi Raikkonen   Alfa Romeo  1.41.035   +5.958 
17 Kevin Magnussen   Haas  1.41.854   +6.777 
18 Daniel Ricciardo   Renault  1.45.156   +10.079 
19 Carlos Sainz   McLaren  1.46.462   +11.385 
20 George Russell   Williams  1.49.256   +14.179 
 


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