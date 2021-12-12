Max Verstappen: "10-15 yıl bunu yapmak istiyorum"

Formula 1'in yeni dünya şampiyonu Max Verstappen, zaferinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Max Verstappen: '10-15 yıl bunu yapmak istiyorum'
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12 Aralık 2021 17:50
Formula 1'in yeni şampiyonu Max Verstappen, yarış sonrası konuştu.

Şampiyonluğunu değerlendiren Verstappen, "İnanılmaz! Tüm yarış savaştım. Son turda fırsat geldi. İnanılmaz. Kramp giriyor bacaklarıma. Çılgınca. Takımım bunu hak etti. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum." dedi.

Hollandalı pilot, "Checo Perez'e teşekkür ediyorum. Hamilton'a karşı çok sert bir savunma yaptı. Umarım birlikte 10-15 sene daha bunu yaparız. Çılgınca her şey. Çok mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.




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