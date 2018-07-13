MAX MEYER KİMDİR?

en avantajlı kulüp olduğu yazıldı.Almanya'nın ünlü gazetesiyer alan haberde; Max Meyer'in şu ana kadar Liverpool, Arsenal ve eski kulübü Schalke 04 ile görüştüğü belirtildi. 22 yaşındaki Alman oyuncunun, yıllık 4.5 milyon Euro civarında bir para talep ettiği ve Arsenal ile Liverpool'un bu parayı vermeyi yanaşmadığı kaydedildi. Meyer'in kontratının vergilerle birlikte toplam 6 milyon Euro'yu aşması, İngiliz kulüplerini oyuncudan uzaklaştırdı.Fenerbahçe'nin bu rakamı vermeye hazır olduğu ancak bonuslar ve imza parası üzerinde pazarlıkların olduğu, Alman oyuncunun menajeri Rogert Wittmann'ın sarı lacivertli kulüple görüşmelere devam ettiği ifade edildi.Meyer'in menajeri Wittmann'ın şu an sadece Fenerbahçe ile görüştüğü, tarafların el sıkışmaya yakın olduğu kaydedildi.22 yaşındaki Max Meyer, futbola Oberhausen altyapısından başladı ve ardından Duisburg altyapısına geçti. Schalke 04'ün 14 yaşında keşfettiği Meyer, aynı zamanda Almanya U15 takımından başlamak üzere tüm altyaş kategorilerinde görev almaya başladı.2013'te henüz 18 yaşında profesyonel olan Meyer, düzenli bir şekilde görev almaya başladı. O sezon 30 Bundesliga maçında forma giyen genç yıldız, 6 gol atıp 4 asist yaptı. Bir sonraki sezonda da istikrarını sürdüren ve takımının 8 Şampiyonlar Ligi maçında da görev alan Meyer, 6 gol 2 asistle sezonu kapattı. 2015/16'da yerini perçinleyen ve sol kanatta da görev almaya başlayan Meyer, 32 Bundesliga ve 7 UEFA Avrupa Ligi maçında görev alıp toplamda 6 gol 10 asist istatistikleri yakaladı. 2016/17 sezonunda da sıklıkla merkezde görev almasına karşın, sağ ve sol kanat, 10 numara ve hatta 3 maçta forvet olarak oynayan Meyer, 39 maçta 2 gol atıp 5 asist yaptı.2017/18 sezonunda değişen takım taktiğiyle birlikte daha derinde oyun kurucu olarak oynayan Meyer, 24 lig maçında gol veya asist yapamadı. Gol ve asist rakamları düşen Meyer, derinde oyun kurucu olarak oynadığı için pas istatistiklerini artırdı. %89 pas yüzdesiyle maç başına 44 olumlu pas yapan Meyer, ayrıca defansif istatistiklerini de geliştirdi ve maç başına 2.3 pas arası ve 2 top kapmayla oynadı.Bonservis değeri 20 milyon Euro civarında gösterilen Meyer, genç yaşına rağmen üst seviyede toplam 192 resmi maça çıktı.