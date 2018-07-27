Max Meyer, Hoffenheim ile anlaşamadı!

Bundesliga ekiplerindenile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisini elinde bulunduran, kendisine takım aramaya devam ediyor.İsmi Türk takımları ile de anılan Alman futbolcu, son olarak Hoffenheim ile transfer görüşmesi yaptı ancak anlaşma sağlayamadı.Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen orta saha oyuncusu ile Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia ediliyor. Alman yıldız, son olarak ise Sevilla'nın radarına girmişti.