  •  
    Alex transferde devrede 'F.Bahçe'ye gitmelisin...'
  •  
    Melo'nun Brezilya'daki yeni lakabı ve dev ceza
  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..
  •  
    Transfere evet dedirten dev rapor; "15'e gider..."
  •  
    Fener'e yeni wonderkid! Transferde sürpriz isim

Max Meyer, Hoffenheim ile anlaşamadı!

Schalke 04 ile sözleşmesini uzatmıyıp bonservisini elinde bulunduran ve ismi Türk takımları ile de anılan Max Meyer, Hoffenheim ile anlaşamadı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Max Meyer, Hoffenheim ile anlaşamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2018 19:07
Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisini elinde bulunduran Max Meyer, kendisine takım aramaya devam ediyor.

İsmi Türk takımları ile de anılan Alman futbolcu, son olarak Hoffenheim ile transfer görüşmesi yaptı ancak anlaşma sağlayamadı.

SEVILLA'NIN RADARINA GİRDİ

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen orta saha oyuncusu ile Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia ediliyor. Alman yıldız, son olarak ise Sevilla'nın radarına girmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için