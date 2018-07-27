Max Meyer, Hoffenheim ile anlaşamadı!

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisini elinde bulunduran Max Meyer, kendisine takım aramaya devam ediyor.
İsmi Türk takımları ile de anılan Alman futbolcu, son olarak Hoffenheim ile transfer görüşmesi yaptı ancak anlaşma sağlayamadı.
SEVILLA'NIN RADARINA GİRDİ
Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen orta saha oyuncusu ile Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia ediliyor. Alman yıldız, son olarak ise Sevilla'nın radarına girmişti.
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İsmi Türk takımları ile de anılan Alman futbolcu, son olarak Hoffenheim ile transfer görüşmesi yaptı ancak anlaşma sağlayamadı.
SEVILLA'NIN RADARINA GİRDİ
Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen orta saha oyuncusu ile Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia ediliyor. Alman yıldız, son olarak ise Sevilla'nın radarına girmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın